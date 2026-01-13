menu
Menko AHY Tegaskan Sinergi Infrastruktur–Energi Saat Dampingi Presiden Prabowo di Balikpapan

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat peresmian infrastruktur energi nasional melalui Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan pada Senin (12/1/2026). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).

Salah satu agendanya adalah peresmian infrastruktur energi nasional melalui Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

Kehadiran Menko AHY menegaskan peran koordinatif pemerintah dalam memastikan pembangunan infrastruktur energi berjalan sejalan dengan agenda besar transformasi ekonomi nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY menekankan bahwa pembangunan infrastruktur energi tidak dapat dipandang sebagai proyek sektoral semata, melainkan bagian integral dari strategi ketahanan nasional dan daya saing jangka panjang Indonesia.

Menurutnya, integrasi kebijakan antara sektor energi, infrastruktur, dan pembangunan wilayah menjadi kunci agar Indonesia mampu mengurangi ketergantungan impor, memperkuat industri dalam negeri, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika geopolitik global.

“Kunjungan kerja ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan pembangunan infrastruktur energi terintegrasi dengan perencanaan wilayah, konektivitas logistik, dan kebutuhan industri nasional. Infrastruktur harus menjadi pengungkit transformasi ekonomi, bukan sekadar proyek fisik,” ujar Menko AHY di sela-sela kegiatan.

Menko AHY juga menyoroti posisi strategis Balikpapan sebagai simpul penting energi dan industri di kawasan timur Indonesia.

Dengan beroperasinya RDMP Balikpapan, pemerintah melihat peluang besar untuk memperkuat ekosistem industri hilir, menciptakan pusat pertumbuhan baru serta mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.

Menko AHY menekankan peran koordinatif pemerintah dalam memastikan pembangunan infrastruktur energi berjalan sejalan dengan agenda besar transformasi ekonomi.

