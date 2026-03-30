Menko Airlangga Bertemu Ketua Komisi Produktivitas Australia, Bahas Penguatan Kerja Sama

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melakukan penguatan kerja sama ekonomi dengan Australia guna menyikapi tekanan dinamika global.

Penguatan kerja sama ini ditekankan dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Chair of Australian Productivity Commission Danielle Wood, serta Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Brazier, beberapa waktu lalu.

Kedua belah pihak memfokuskan diskusi pada peningkatan produktivitas, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta penguatan ketahanan ekonomi kedua negara.

Baca Juga: Menko Airlangga Pastikan Kebijakan WFH Ditetapkan Akhir Maret Ini

"Yang perlu ditekankan bahwa di tengah dinamika global yang penuh tantangan, Indonesia berfokus pada penguatan gerakan peningkatan produktivitas yang berjalan seiring dengan penerapan efisiensi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Menko Airlangga, dikutip Senin (30/3).

Salah satu agenda strategis yang rencananya segera dikembangkan yakni implementasi kajian kebijakan Pemerintah Indonesia terkait penerapan e-Government.

Inisiatif ini dinilai memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan produktivitas nasional, bahkan di tengah kebijakan efisiensi yang saat ini tengah diberlakukan oleh pemerintah.

Menko Airlangga menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program kemitraan ekonomi Prospera.