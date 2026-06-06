Menko Airlangga Bicara Pembangunan Kembali Arsitektur Ekonomi Internasional di BESF

jpnn.com, BRUSSEL - Dinamika geopolitik global yang semakin kompleks memberikan tekanan baru terhadap sistem ekonomi internasional, mulai dari ketahanan rantai pasok hingga stabilitas perdagangan dan investasi.

Kondisi tersebut menuntut hadirnya kerangka kerja sama yang lebih erat serta pentingnya membangun arsitektur ekonomi internasional yang tetap terbuka, inklusif, dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan arsitektur ekonomi internasional saat ini jelas sedang mengalami perubahan.

"Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat membangun kembali framework yang mampu mempertahankan manfaat keterbukaan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi," kata Menko Airlangga dalam sesi Ministerial Keynote and Conversation pada Brussels Economic Security Forum (BESF) 2026 di Brussel, Belgia, Jumat (5/6)

Menko Airlangga meyakini jawabannya bukan terletak pada decoupling, melainkan pada diversification.

"Bukan pada fragmentation, melainkan pada cooperation and partnerships,” imbuhnya.

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BESF merupakan forum tahunan yang diselenggarakan European Policy Centre (EPC) dan menjadi salah satu forum utama di Brussel untuk membahas isu keamanan ekonomi, ketahanan rantai pasok, perdagangan, investasi, teknologi, dan dinamika ekonomi global.

Forum tersebut dihadiri para pejabat tinggi Uni Eropa, pemerintah negara mitra, pelaku usaha, hingga media internasional.