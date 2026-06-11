Menko Airlangga Dorong Penguatan Hubungan RI-Finlandia, Pacu Dukungan Aksesi OECD

jpnn.com, PARIS - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pembangunan Finlandia Ville Tavio.

Pertemuan keduanya berlangsung di sela-sela acara OECD Ministerial Council Meeting 2026 atau Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menegaskan komitmen untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan teknologi yang dimiliki masing-masing negara.

Penegasan tersebut menandai hubungan bilateral antara Indonesia dan Finlandia memasuki babak baru yang semakin strategis.

Kedua negara sepakat untuk memperluas kerja sama di berbagai sektor kunci, mulai dari transformasi digital, hilirisasi industri mineral, hingga penguatan program kesejahteraan sosial nasional.

Saat ini, sekitar 30 perusahaan Finlandia telah menanamkan investasi yang cukup besar di Indonesia, dan lebih dari 200 perusahaan terwakili dalam berbagai proyek strategis.

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Kolaborasi ini berfokus pada pengembangan jaringan 5G/6G, komputasi kuantum, ekosistem semikonduktor, hingga pembangunan kota cerdas (smart city).

Di sektor industri, raksasa telekomunikasi Nokia dan mitranya NVIDIA tengah aktif membangun pusat data di Indonesia.