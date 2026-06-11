menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Menko Airlangga Dorong Penguatan Hubungan RI-Finlandia, Pacu Dukungan Aksesi OECD

Menko Airlangga Dorong Penguatan Hubungan RI-Finlandia, Pacu Dukungan Aksesi OECD

Menko Airlangga Dorong Penguatan Hubungan RI-Finlandia, Pacu Dukungan Aksesi OECD
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) bertemu dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pembangunan Finlandia Ville Tavio di sela-sela acara OECD Ministerial Council Meeting 2026 atau Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris. Foto: Dokumentasi Kemenko Perekonomian

jpnn.com, PARIS - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pembangunan Finlandia Ville Tavio.

Pertemuan keduanya berlangsung di sela-sela acara OECD Ministerial Council Meeting 2026 atau Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menegaskan komitmen untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan teknologi yang dimiliki masing-masing negara.

Baca Juga:

Penegasan tersebut menandai hubungan bilateral antara Indonesia dan Finlandia memasuki babak baru yang semakin strategis.

Kedua negara sepakat untuk memperluas kerja sama di berbagai sektor kunci, mulai dari transformasi digital, hilirisasi industri mineral, hingga penguatan program kesejahteraan sosial nasional.

Saat ini, sekitar 30 perusahaan Finlandia telah menanamkan investasi yang cukup besar di Indonesia, dan lebih dari 200 perusahaan terwakili dalam berbagai proyek strategis.

Baca Juga:

Kolaborasi ini berfokus pada pengembangan jaringan 5G/6G, komputasi kuantum, ekosistem semikonduktor, hingga pembangunan kota cerdas (smart city).

Di sektor industri, raksasa telekomunikasi Nokia dan mitranya NVIDIA tengah aktif membangun pusat data di Indonesia.

Menko Airlangga bertemu dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pembangunan Finlandia Ville Tavio di sela-sela acara OECD Ministerial Council Meeting 2026

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI