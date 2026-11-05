Menko Airlangga Klaim PE Kuartal III-2026 Lebih Tinggi dari Sejumlah Negara G20

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III-2026 lebih tinggi daripada sejumlah negara G20 lain dengan capaian 5,47 persen secara year on year.

Secara kumulatif year to date, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat berada di angka yang solid yakni 5,45 persen.

Airlangga menyebutkan capaian tersebut diraih di tengah ketidakpastian global, dimana tingginya suku bunga dan minyak global.

"Lebih tinggi dari berbagai negara lain di negara G20 seperti China yang di angka 4,5 persen, Korea Selatan 3,4 persen, Jerman 1,2 bahkan Jepang di angka 0,7 persen," kata Airlangga di kantornya, Kamis (5/11).

Airlangga menjelaskan pertumbuhan pada kuartal ketiga ini didorong permintaan domestik, melalui konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,04 persen, dengan kontribusi sebesar 51,97 persen terhadap PDB nasional.

Konsumsi pemerintah turut mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 8,95 persen, akibat penggenjotan belanja pada kuartal II dan III untuk mendanai program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi KDMP.

Kinerja ekspor tercatat tumbuh 4,58 persen yang lebih tinggi dibandingkan kuartal kedua sebesar 4,07 persen.

Impor juga mengalami kenaikan sebesar 7,31 persen, terutama dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan produksi, investasi, bahan baku, serta barang modal.