menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Global » Menko Airlangga Kunjungi 3 Negara Eurasia, Dorong Kerja Sama Ekonomi yang Lebih Konkret

Menko Airlangga Kunjungi 3 Negara Eurasia, Dorong Kerja Sama Ekonomi yang Lebih Konkret

Menko Airlangga Kunjungi 3 Negara Eurasia, Dorong Kerja Sama Ekonomi yang Lebih Konkret
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke tiga negara Eurasia, yakni Kazakhstan, Rusia, dan Belarus pada 10-16 Mei 2026. Foto: Dokumentasi Kemenko Perekonomian

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke tiga negara Eurasia, yakni Kazakhstan, Rusia, dan Belarus pada 10-16 Mei 2026.

Rangkaian kunjungan kerja tersebut dilaksanakan untuk memperkuat kerja sama ekonomi bilateral dan kelembagaan dengan negara-negara mitra strategis Indonesia di kawasan Eurasia.

Kunjungan kerja ini berlangsung dalam momentum yang strategis, yaitu seiring dengan telah ditandatanganinya Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia–EAEU FTA) pada 21 Desember 2025 yang lalu.

Baca Juga:

Kesepakatan tersebut akan menjadi platform penting untuk memperluas akses pasar, meningkatkan perdagangan, memperkuat konektivitas logistik, serta membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas antara Indonesia dan negara-negara anggota Eurasian Economic Union (EAEU).

Menko Airlangga dijadwalkan menghadiri sejumlah pertemuan penting dengan para pimpinan pemerintahan dengan agenda utama antara lain pertemuan dengan Perdana Menteri Kazakhstan di Astana dan Perdana Menteri Belarus di Minks, serta memimpin Delegasi RI pada Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-2 RI–Kazakhstan, SKB ke-14 RI–Rusia, serta SKB ke-8 RI–Belarus.

Ketiga forum ini menjadi mekanisme penting dalam mendorong tindak lanjut kerja sama ekonomi bilateral secara lebih konkret, terarah, dan saling menguntungkan.

Baca Juga:

Forum SKB ke-2 RI–Kazakhstan menjadi momentum penting untuk mengaktifkan kembali mekanisme kerja sama bilateral yang telah lama tertunda.

Melalui forum tersebut, kedua negara akan membahas penguatan kerja sama di berbagai sektor prioritas, antara lain perdagangan, investasi, konektivitas, energi, ketahanan pangan, transformasi digital, mineral kritis, pariwisata, serta peningkatan hubungan antarmasyarakat.

Menko Airlangga melakukan kunjungan kerja ke tiga negara Eurasia, yakni Kazakhstan, Rusia, dan Belarus pada 10-16 Mei 2026, ini agendanya

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI