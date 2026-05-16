Menko Airlangga & Menlu Belarus Bahas Kunjungan Presiden Belarus ke Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Belarus Maxim Ryzhenkov, di Minsk, Jumat (15/6).

Pertemuan itu menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan ekonomi strategis kedua negara, sekaligus mematangkan persiapan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia.

Kedua pihak membahas sejumlah agenda konkret yang akan menjadi bahan pembahasan dalam kunjungan Presiden Lukashenko guna memastikan hasil kunjungan lebih practical-oriented dan menghasilkan kesepakatan ekonomi nyata.

Pembahasan utama meliputi Roadmap Kerja Sama Indonesia-Belarus yang akan menjadi salah satu deliverables utama kunjungan Presiden Belarus ke Indonesia.

Dokumen tersebut akan menjadi peta jalan terukur, yang mencakup kerja sama di berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, kemanusiaan, sosial budaya dan lainnya.

Kedua Menteri juga berdiskusi perihal wacana pembukaan penerbangan langsung antara Indonesia dan Belarus.

Perkembangan dari rencana ini juga akan disampaikan pada rangkaian kunjungan Presiden Belarus ke Indonesia.

Selain itu, kedua pihak juga berdiskusi mengenai kerja sama terkait visa guna meningkatkan arus wisatawan dan pelaku bisnis.