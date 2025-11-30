menu
Menko Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2026 Lampaui Capaian Tahun Ini

Menko Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2026 Lampaui Capaian Tahun Ini

Menko Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2026 Lampaui Capaian Tahun Ini
Menko Airlangga Hartanto dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto meyakini tren pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan melampaui capaian 2025.

Optimisme tersebut didasari sejumlah indikator fundamental yang menunjukkan tren positif pada tahun ini.

"Kami berharap dan optimis tahun depan akan lebih baik dari tahun ini," ujar Airlangga dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Airlangga memaparkan proyeksi fundamental dan tren pertumbuhan ekonomi terlihat positif untuk tahun 2026.

Hal tersebut didukung beberapa faktor utama yang menjadi penopang perekonomian nasional.

Indikator pertama yang disoroti, yakni peningkatan konsumsi masyarakat.

Data tersebut merujuk pada hasil pemantauan Mandiri Spending Index yang menunjukkan angka yang solid di atas ambang batas.

"Pertama, peningkatan konsumsi masyarakat menurut Mandiri Spending Index, itu indeksnya di angka 312 di bulan November ini. Ini basis angkanya di threshold-nya di 300," tuturnya.

