Menko Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Q4 Setara Capaian Kuartal III

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV (Q4) mampu menjaga tren positif secara year to date sebesar 5,4 persen, setara dengan capaian kuartal III.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan gejolak harga energi global masih relatif terkendali, karena harga pembelian Indonesia di bawah 100 dolar AS, yaitu sekitar 93 dolar AS.

Dia menekankan dampak kondisi global era suku bunga tinggi dan harga minyak di Jakarta masih bisa ditangani APBN.

"Jadi, sampai dengan akhir tahun relatif gejolak energi itu terserap oleh APBN," kata Airlangga di kantornya, baru-baru ini.

Sementara itu, untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta konsumsi domestik, pemerintah terus mendorong penyaluran stimulus dengan total nilai mencapai sekitar Rp31 triliun.

Selain stimulus daya beli, percepatan belanja pemerintah, terutama melalui lrogram MBG dan KDMP dipastikan terus berlanjut hingga akhir tahun.

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Airlangga menekankan keberlanjutan alokasi belanja tersebut diproyeksikan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu.

Dari sisi investasi, pemerintah juga menargetkan realisasi modal yang masuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan hingga penutupan tahun.