Menko Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi RI Mencapai 5,5 Persen di Kuartal I-2026

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,5 persen pada Kuartal I-2026.

Menko Airlangga menjelaskan proyeksi tersebut masih sangat bergantung pada dinamika global yang saat ini masih diliputi ketidakpastian.

Pemerintah akan terus menyesuaikan kebijakan ekonomi dengan perkembangan global, termasuk dampak konflik Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga energi dan rantai pasok.

“Untuk kuartal pertama, kami optimistis lebih besar atau sama dengan 5,5 persen. Kemudian, kalau di akhir tahun, lebih besar sama dengan 5,4 persen sesuai dengan perkiraan APBN,” kata Menko Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Kamis (9/4).

Meski demikian, lanjut Airlangga, pemerintah tetap mempertahankan baseline pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 5,4 persen sebagaimana dipatok dalam APBN.

Airlangga memerinci asumsi tersebut juga mempertimbangkan fluktuasi harga minyak dunia. Dia menyebutkan rata-rata harga minyak yang dibeli Indonesia berada di kisaran 76 dolar AS per barel.

"Setiap 1 dolar kenaikan BBM, kan, kira-kira dampaknya terhadap APBN sekitar Rp 6 triliun lebih sedikit. Nett ya antara gaining export komoditas yang harga tinggi dikurangi dengan jumlah subsidi itu kira-kira Rp 6 triliun. Jadi. kalau angka-angka seperti itu masih bisa di absorb oleh APBN," jelasnya.

Seusai Rapat Kerja Pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4), Menko Airlangga menyampaikan bahwa optimisme pertumbuhan ekonomi didukung oleh kuatnya fundamental domestik, khususnya konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).