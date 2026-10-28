Menko Airlangga Optimistis Rupiah Tak Akan Sentuh Rp19.000 per Dolar AS

jpnn.com, JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menepis proyeksi sejumlah analis mengenai risiko kejatuhan nilai tukar rupiah ke angka Rp19.000 dengan menegaskan stabilitas indikator makroekonomi domestik.

Sebab, ia menilai kondisi makroekonomi Indonesia saat ini masih relatif stabil.

"Ya, kita lihat saja, tetapi kami lebih optimistis (rupiah tidak tembus Rp19.000 per dolar AS). Nanti kita lihat, kami optimis dengan kondisi makroekonomi," kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Adapun nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Rabu bergerak melemah 28 poin atau 0,15 persen menjadi Rp18.184 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.156 per dolar AS.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa pergerakan rupiah dan mata uang kawasan hari ini masih dipengaruhi ketidakpastian penyelesaian konflik Timur Tengah, merespons kondisi nilai tukar yang hampir menyentuh level Rp18.200 per dolar AS.

Adapun Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) yang diterbitkan BI pada sore ini tercatat berada pada level Rp18.183 per dolar AS.

"Kondisi ini menjaga harga minyak tetap tinggi, di atas 115 dolar AS per barel, serta meningkatkan risiko fiskal ke depan. Ekspektasi kenaikan suku bunga AS juga meningkat," kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea.

Lebih lanjut, Erwin menjelaskan bahwa sentimen risk-off yang memburuk mendorong penguatan dolar AS dan arus keluar dana dari pasar negara emerging markets. Kondisi ini terjadi di tengah kenaikan imbal hasil (yield) obligasi.