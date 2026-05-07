Menko Airlangga: Penandatanganan Perjanjian DEFA Harus Dilaksanakan di KTT ASEAN 2026

jpnn.com, FILIPINA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri the ASEAN Economic Community (AEC) Council (AECC Meeting) ke-27, yang berlangsung di Cebu, Filipina pada 6-7 Mei 2026.

Pertemuan tingkat Menteri Ekonomi ASEAN itu dihadiri oleh para pemimpin tinggi yang membidangi urusan perekonomian dari seluruh negara anggota ASEAN, termasuk Menteri/ Secretary of Trade and Industry Filipina Ma.

Cristina Aldeguer-Roque, Deputy Prime Minister sekaligus Minister for Trade and Industry Singapura Gan Kim Yong, serta Wakil Perdana Menteri dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Timor-Leste Francisco Kalbuadi Lay.

Dalam pertemuan AEC tersebut, salah satu agenda utama yang dibahas adalah penyelesaian isu krusial dalam Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital ASEAN ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Menko Airlangga menyampaikan bahwa perkembangan ekonomi digital sangat dinamis, dan harus ditanggapi dengan bijaksana oleh ASEAN.

“Walaupun DEFA text belum sempurna, namun harus segera diselesaikan sambil dilakukan review berkala sesuai dengan perkembangan dinamika ekonomi digital,” ujar Menko Airlangga yang kemudian disambut dengan apresiasi dari seluruh negara peserta pertemuan.

Dia menambahkan seluruh negara anggota ASEAN berkomitmen untuk menyelesaikan semua substansi perundingan pada Putaran ke-21 (final) di bulan Mei 2026, berdasarkan kesepakatan AECC di Cebu ini.

"Target tegas kami penandatanganan perjanjian DEFA harus dapat dilaksanakan pada bulan November tahun ini (KTT ASEAN), setelah melalui proses legal scrubbing dan konsultasi domestik di masing-masing negara,” ujar Menko Airlangga.