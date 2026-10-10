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Menko Airlangga Resmikan Pabrik PT HSG Material Indonesia Senilai Rp710 Miliar di KEK Kendal

Menko Airlangga Resmikan Pabrik PT HSG Material Indonesia Senilai Rp710 Miliar di KEK Kendal
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Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meresmikan pabrik PT HSG Material Indonesia di KEK Kendal dengan nilai investasi Rp710 miliar yang membidik pasar Asia Tenggara. Foto: source for jpnn

jpnn.com, SEMARANG - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meresmikan pabrik PT HSG Material Indonesia di KEK Kendal dengan investasi senilai Rp710 miliar.

PT HSG Material Indonesia yang merupakan bagian dari Fujian Hongsheng Material Technology (Tiongkok) membidik pasar Asia Tenggara.

Kehadiran produsen material konstruksi ini diproyeksikan mampu menyerap hingga 400 tenaga kerja lokal dengan kapasitas penjualan tahunan mencapai 3 juta meter tiang pancang beton prefabrikasi.

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“Pengembangan KEK Kendal dan masuknya investasi baru diharapkan terus memperkuat ekosistem industri Jawa Tengah melalui peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, diversifikasi kegiatan manufaktur, dan perluasan pasar,” ujar Menko Airlangga Hartarto.

Investasi ini sekaligus mempererat kemitraan strategis antara Indonesia dan Tiongkok melalui inisiatif Two Countries, Twin Parks (TCTP) yang berfokus pada transfer teknologi dan integrasi rantai pasok.

Secara potensi pasar, fasilitas baru ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus menjangkau pasar regional Asia Tenggara yang pada tahun 2025 tercatat bernilai 682 juta dolar AS.

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Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menambahkan bahwa pemerintah akan terus mendorong iklim investasi yang kondusif agar komitmen modal para investor dapat segera diwujudkan menjadi kegiatan usaha produktif yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.(ray/jpnn)

Pemerintah terus memperkuat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai instrumen utama menarik investasi global dan memperluas pasar ekspor.


Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

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