Menko Airlangga Sebut WFH untuk ASN Dilanjutkan hingga 2 Bulan ke Depan

Menko Airlangga Hartarto. Foto dok Biro Kemenko Perekonomian

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dilanjutkan hingga 2 bulan ke depan.

Hal itu dia laporkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, pada Kamis (21/5).

Menurut Airlangga, WFH itu masuk dalam kebijakan paket ekonomi karena situasi geopolitik global.

“Situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” ucap Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif ekonomi untuk mendorong aktivitas ekonomi nasional, khususnya pada kuartal II 2026.

Insentif tersebut disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi yang kurang stabil.

"Selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak," kata dia.

Meski begitu, eks Ketua Umum Partai Gerindra itu belum merinci bentuk insentif yang akan diberikan pemerintah. (mcr4/jpnn)

Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

