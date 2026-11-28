jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah masih menggodok skema penerapan pungutan tarif ekspor yang akan dijalankan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kepastian mengenai besaran tarif tersebut hingga kini masih dalam proses penyelesaian.

"Terkait DSI, tarif verifikasi sedang dalam tahap pembahasan untuk finalisasi," kata Airlangga merespons pertanyaan mengenai usulan biaya verifikasi sebesar 0,5 persen dari nilai penjualan ekspor sawit yang disebut oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).

Sebelumnya, kabar mengenai rencana penerapan pungutan ekspor 0,5 persen dari nilai transaksi serta biaya registrasi Rp 2,5 juta per kontrak telah lebih dahulu direspons oleh manajemen DSI.

Dalam penjelasannya, diskusi yang bergulir bersama asosiasi selama ini baru menyentuh tahap perancangan alur bisnis dan simulasi angka biaya yang sifatnya belum mengikat.

Manajemen pun memastikan belum ada ketetapan tarif layanan resmi yang dirilis untuk diterapkan kepada para pelaku usaha.

Fokus utama perusahaan kini diarahkan untuk menuntaskan berbagai aspek teknis guna memenuhi mandat penugasan presiden yang efektif berjalan mulai 1 Januari 2027.

Di sisi lain, penyelarasan skema pendanaan serta sinkronisasi internal antara manajemen, pemegang saham, dan pemerintah juga terus dirampungkan. (rom/jpnn)