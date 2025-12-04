Menko Cak Imin Diminta Susun Skenario Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Bencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi menilai penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan ekonomi.

Pemerintah, menurutnya, juga harus menyiapkan paket pemberdayaan masyarakat yang menjadi ranah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

“Ada dua hal besar yang wajib disiapkan pemerintah. Selain kebijakan ekonomi, paket pemberdayaan masyarakat harus segera disusun oleh Menko Pemberdayaan Masyarakat,” ujar Abdul Rahman dalam keterangan di Jakarta, Kamis (4/12).

Dia menilai bencana besar seperti yang terjadi di tiga provinsi pulau Sumatra tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memukul sektor sosial, usaha mikro, mata pencaharian, hingga kesejahteraan dasar warga.

Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat tidak boleh bersifat administratif atau sebatas pengiriman surat.

“Bencana memengaruhi seluruh sektor kehidupan masyarakat. Karena itu, Cak Imin tidak cukup hanya bersurat. Ia harus memimpin penyusunan kebijakan pemberdayaan yang konkret, yang bisa langsung diterjemahkan kementerian dan pemerintah daerah,” tegasnya.

Menurut Abdul Rahman, Menko harus memastikan bahwa seluruh kementerian teknis, mulai dari UMKM, sosial, hingga ketenagakerjaan, bergerak dalam kerangka kebijakan yang sama untuk mempercepat pemulihan.

Dia menekankan bahwa paket pemberdayaan masyarakat pascabencana harus menjadi instrumen utama dalam membangkitkan ekonomi rumah tangga, memperbaiki mata pencaharian warga, dan memulihkan kegiatan usaha.