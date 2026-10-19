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Menko Dudung Minta Masyarakat Jangan Percaya Isu Pemerintah Tidak Bekerja Tangani Karhutla

Menko Dudung Minta Masyarakat Jangan Percaya Isu Pemerintah Tidak Bekerja Tangani Karhutla
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Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman di Istana Merdek, Jakarta Pusat, pada Senin (19/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman meminta agar masyarakat jangan termakan isu mengenai pemerintah yang tidak bekerja untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Hal itu disampaikan Dudung seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto membahas penanganan karhutla.

“Ini kita percayakan kepada kita semua, jangan kemudian termakan dengan isu-isu yang seakan-akan kami tidak berbuat,” ucap Dudung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (19/10).

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Dudung mengeklaim bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memadamkan api di banyak titik.

Eks Kepala Kantor Sekretariat Presiden (KSP) itu mengaku penanganan karhutla memang berat mengingat terjadi di atas lahan gambut.

“Kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Tidak mudah penanganan situasi, terutama masalah karhutla, karena terutama lahan gambut yang tidak bisa semudah itu dilakukan,” tuturnya.

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Prabowo pun disebut memerintahkan anak buahnya untuk tidak perlu menunggu hujan turun supaya meredakan api.

“Beliau keras sekali tadi menyampaikan kepada kami untuk penanganan ini betul-betul dilaksanakan dengan kerja keras,” kata dia.

Menko Polkam Dudung Abdurachman meminta agar masyarakat jangan termakan isu mengenai pemerintah yang tidak bekerja untuk menangani kebakaran hutan dan lahan

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