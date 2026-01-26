Menko IPK Apresiasi Kinerja Menteri Ekraf Dalam Memajukan 17 Subsektor Ekonomi Kreatif

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Menteri Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya menghadiri Atas Langit Festival: Grand Opening, Ceremony Fun Run & Creative Experience di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (24/1/2026).

Kegiatan ini bagian dari upaya Kementerian Ekraf untuk terus mendorong penguatan ruang-ruang kreatif sebagai penggerak ekonomi baru, khususnya dari subsektor kuliner dan gaya hidup sehat.

Menko AHY dalam sambutannya menegaskan infrastruktur memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, termasuk subsektor kuliner dan food and beverages yang dinilai memiliki potensi kreativitas tanpa batas.

“Di bawah kepemimpinan Menteri Ekraf yang menaungi 17 subsektor, begitu banyak elemen dan stakeholders yang semakin maju, makin kolaboratif, dan makin berkelanjutan. Kita harus bangga dengan ragam produk dan kuliner lokal yang siap mendunia. Kolaborasi hari ini jadi contoh kecil bahwa kebersamaan lintas sektor pasti punya daya jangkau yang lebih luas,” tegas Menko IPK AHY.

Atas Langit Café and Space mengusung konsep ruang terbuka dan amphiteater yang menyatu dengan alam.

Kehadirannya tidak hanya memberikan dampak positif perkembangan ekonomi kreatif bagi masyarakat, namun juga menjadi ruang berekspresi dan berkreasi.

“Kami merasa bangga dan mengapresiasi terkait Atas Langit Festival yang diinisiasi Pengusaha Harapan Bangsa (PHB) dan teman-teman HIPMI, khususnya HIPMI CULINARY INDONESIA (HCI), yang mengkombinasikan acara grand opening ini dengan sangat kreatif. Tentu Atas Langit Café and Space tak sekadar menampilkan experience, tetapi juga memfasilitasi para pegiat ekraf termasuk pekerja gig economy untuk berkreasi,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky.

Kehadiran lintas kementerian dalam pembukaan kafe ini menjadi bentuk dukungan sekaligus tindak lanjut dari audiensi yang dilakukan bersama manajemen PHB pada 9 Januari 2026 untuk pengembangan ruang-ruang kreatif yang menarik lintas generasi.