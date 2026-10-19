menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Menko Muhaimin Sebut Sekolah Rakyat Jadi Instrumen Pemutus Mata Rantai Kemiskinan

Menko Muhaimin Sebut Sekolah Rakyat Jadi Instrumen Pemutus Mata Rantai Kemiskinan

Menko Muhaimin Sebut Sekolah Rakyat Jadi Instrumen Pemutus Mata Rantai Kemiskinan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (tengah) secara simbolis menyerahkan hadiah kepada juara pertama kategori foto jurnalistik dalam Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat 2026 pada acara yang diselenggarakan Kementerian Sosial, Sabtu (17/10). Foto: Dokumentasi Kemensos

jpnn.com, BEKASI - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, melainkan telah berkembang menjadi model pendidikan sekaligus instrumen pemberdayaan masyarakat untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Pernyataan tersebut disampaikan Menko Muhaimin saat memberikan sambutan dalam Malam Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat 2026 yang diselenggarakan Kementerian Sosial di Sekolah Rakyat Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (17/10).

Menurut Muhaimin, Sekolah Rakyat merupakan gagasan dan terobosan Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal dirancang untuk menjangkau masyarakat paling miskin, terutama mereka yang selama ini belum tersentuh berbagai kebijakan negara atau the invisible people.

Baca Juga:

“Hari ini semuanya telah menyaksikan Sekolah Rakyat yang didesain sejak awal benar-benar menjangkau masyarakat miskin, terutama yang tidak terjangkau kebijakan, the invisible people,” ujar Muhaimin.

Muhaimin mengatakan kehadiran Sekolah Rakyat memberikan inspirasi baru bahwa pendidikan harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen utama dalam mengatasi kemiskinan sekaligus membangun masa depan bangsa.

“Sekolah Rakyat hari ini telah hadir mewarnai dan memberi inspirasi kita semua untuk terus meletakkan pendidikan sebagai pemutus mata rantai kemiskinan, membawa masa depan yang lebih baik dan insyaallah membawa kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia,” katanya.

Baca Juga:

Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin secara khusus memberikan apresiasi kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul beserta jajarannya yang dinilai berhasil menerjemahkan arahan Presiden menjadi sebuah model pendidikan yang semakin matang.

Muhaimin mengakui pada awal pelaksanaan, masih terdapat pertanyaan mengenai bagaimana Sekolah Rakyat akan dijalankan, terutama dalam merumuskan pola pendidikan bagi anak-anak dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda.

Ini pesan dan harapan Menko Muhaimin saat memberikan sambutan di Malam Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat 2026 yang diselenggarakan Kemensos pada Sabtu (17/10)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI