Menko Muhaimin Sebut Sekolah Rakyat Jadi Instrumen Pemutus Mata Rantai Kemiskinan

jpnn.com, BEKASI - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, melainkan telah berkembang menjadi model pendidikan sekaligus instrumen pemberdayaan masyarakat untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Pernyataan tersebut disampaikan Menko Muhaimin saat memberikan sambutan dalam Malam Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat 2026 yang diselenggarakan Kementerian Sosial di Sekolah Rakyat Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (17/10).

Menurut Muhaimin, Sekolah Rakyat merupakan gagasan dan terobosan Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal dirancang untuk menjangkau masyarakat paling miskin, terutama mereka yang selama ini belum tersentuh berbagai kebijakan negara atau the invisible people.

“Hari ini semuanya telah menyaksikan Sekolah Rakyat yang didesain sejak awal benar-benar menjangkau masyarakat miskin, terutama yang tidak terjangkau kebijakan, the invisible people,” ujar Muhaimin.

Muhaimin mengatakan kehadiran Sekolah Rakyat memberikan inspirasi baru bahwa pendidikan harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen utama dalam mengatasi kemiskinan sekaligus membangun masa depan bangsa.

“Sekolah Rakyat hari ini telah hadir mewarnai dan memberi inspirasi kita semua untuk terus meletakkan pendidikan sebagai pemutus mata rantai kemiskinan, membawa masa depan yang lebih baik dan insyaallah membawa kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia,” katanya.

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Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin secara khusus memberikan apresiasi kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul beserta jajarannya yang dinilai berhasil menerjemahkan arahan Presiden menjadi sebuah model pendidikan yang semakin matang.

Muhaimin mengakui pada awal pelaksanaan, masih terdapat pertanyaan mengenai bagaimana Sekolah Rakyat akan dijalankan, terutama dalam merumuskan pola pendidikan bagi anak-anak dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda.