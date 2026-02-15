Menko Pangan Zulhas Targetkan 30 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Terbangun Tahun Ini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan menargetkan lebih dari 30 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih terbangun tahun ini.

Menko Zulhas memaparkan jumlah total koperasi yang telah terbangun dan beroperasi pada tahun 2025 mencapai 80 ribu di seluruh Indonesia.

Adapun target pembangunan 30 koperasi tambahan pada tahun ini akan dilakukan secara bertahap dan masif.

"Tahun 2026 ini akan kami bangun selesai dan berjalan, itu 30.008, itu desa dan kelurahan yang akan selesai dan operasional," ujar Menko Zulhas dalam Indonesia Economic Outlook, dikutip Sabtu (14/2).

Keberadaan koperasi ini dinilai vital untuk mendukung program strategis pemerintah lainnya, termasuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Menko Pangan menekankan kesiapan infrastruktur desa sangat menentukan keberhasilan distribusi pangan.

Baca Juga: Pembelaan Prabowo soal Kritik MBG Boroskan Duit Negara

Dia juga menepis keraguan sejumlah pihak terhadap kemampuan ekonomi Indonesia dalam menopang program-program besar tersebut.

Zulhas merinci program MBG menyasar jumlah penerima manfaat yang besar.