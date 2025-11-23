Menko PMK, BNPB & EIGER Adventure Land Bersinergi Untuk Mitigasi Bencana dan Restorasi

jpnn.com, BOGOR - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama unsur pentaheliks menanam bibit pohon serentak di empat provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten.

Adapun puncak kegiatan berlangsung di EIGER Adventure Land, Desa Sukagalih, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, pada Jumat (21/11), yang merupakan bagian dari gerakan nasional penanaman vegetasi untuk mitigasi bencana.

Sebanyak 123.320 bibit pohon ditanam di Jawa Barat dalam rangka program Penanaman Vegetasi untuk Mitigasi, bertepatan dengan Hari Pohon Sedunia.

Kegiatan di EIGER Adventure Land dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas Medrilzam, Bupati Bogor Rudy Susmanto, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, jajaran Forkopimda Kabupaten Bogor, serta Direktur Utama EIGER Adventure Land Imanuel Wirajaya.

Penanaman dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat termasuk relawan, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan komunitas.

Upaya penanaman vegetasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat DAS dan ekosistem hulu. Dari perspektif risiko bencana, Kabupaten Bogor tidak hanya memiliki potensi sebagai destinasi ekowisata, tetapi juga sebagai bagian dari solusi mitigasi bencana.

Kawasan ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui pendekatan ekowisata dan restorasi ekologis.

Rudy Susmanto menyampaikan Kabupaten Bogor merasa terhormat menjadi salah satu tuan rumah pelaksanaan Hari Pohon Sedunia.