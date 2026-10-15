Menko Polkam Ancam Tindak Perusahaan yang Lalai Tangani Karhutla di Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Tangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan, pemerintah pusat memperketat pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin kehutanan dan perkebunan.

Perusahaan yang terbukti lalai atau melanggar aturan terancam dikenai konsekuensi hukum.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman menegaskan hal tersebut dalam rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 di Griya Agung Palembang, Rabu (14/10).

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Dudung menyampaikan lima prioritas utama penanganan karhutla, yakni percepatan pemadam, penguatan operasi terpadu, peningkatan pencegahan, pengawasan terhadap pemegang izin usaha, serta penegakan hukum.

"Ada lima prioritas utama dalam penanganan karhutla. Lima prioritas tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi karhutla, terutama di wilayah gambut dan daerah yang sulit dijangkau," ucap Dudung.

Menurut dia, pemadaman harus dipercepat dengan memprioritaskan wilayah gambut, lokasi yang sulit dijangkau, serta titik api di bawah permukaan tanah.

Penanganan tidak cukup hanya memadamkan api yang terlihat, tetapi harus dilanjutkan dengan pendinginan, pembasahan, patroli ulang, dan verifikasi untuk memastikan kebakaran benar-benar tuntas.

"Setiap titik kebakaran juga harus diperbarui status penanganannya agar perkembangan di lapangan dapat dipantau secara akurat," ujar Dudung.