Menko Polkam Apresiasi Polda Papua Barat Daya Pulihkan Keamanan Berbasis Humanity Approach
jpnn.com, SORONG - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengapresiasi langkah Polda Papua Barat Daya bersama TNI dan pemerintah daerah dalam pemulihan keamanan berbasis humanity approach.
Hal itu disampaikan Dudung saat mengunjungi Mapolda Papua Barat Daya di Kota Sorong, Rabu (28/10).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman. Foto: supplied for jpnn
Kunjungan itu membahas penguatan stabilitas keamanan sekaligus penanganan gangguan keamanan di wilayah Papua Barat Daya.
Dudung menegaskan penanganan gangguan keamanan di Tanah Papua tidak boleh hanya mengandalkan penindakan tegas.
Pendekatan kemanusiaan dan komunikasi dengan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam memulihkan keamanan.
“Pesan Bapak Presiden bahwa kegiatan-kegiatan tidak serta-merta penindakan tegas kepada kelompok-kelompok yang merugikan dan menyakiti rakyat, tetapi kegiatan-kegiatan dengan hati,” ujar Dudung dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Kamis (29/10).
Menurut Dudung, penanganan persoalan keamanan di Papua perlu mengedepankan hati nurani, komunikasi, dan kepedulian terhadap masyarakat.
Menko Polkam Dudung Abdurachman mengapresiasi langkah Polda Papua Barat Daya bersama TNI dan Pemda dalam pemulihan keamanan berbasis humanity approach
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