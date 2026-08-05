Menko Polkam Bilang Pemasangan Pagar di Mal Tak Berkaitan Isu Rencana Demonstrasi
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, menyebut pemasangan pagar di mal dan pusat perbelanjaan tidak berkaitan dengan isu bakal terjadinya demonstrasi.
"Tidak ada kaitannya dengan hubungan seperti yang digulirkan kabar-kabar yang akan datang, tidak ada," kata dia menjawab awak media di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (5/8).
Djamari mengatakan pemasangan pagar di mal menjadi inisiatif pengelola dan hanya berkaitan dengan keamanan internal.
"Jadi semuanya itu adalah untuk kepentingan keamanan dari mereka sendiri," ujarnya.
Dia mengatakan pemerintah daerah setempat sebenarnya telah menertibkan pemasangan pagar di mal dan pusat perbelanjaan yang tak berizin.
"Saya tidak mau menyebutkan mal yang mana, ya, tetapi kira-kira pemerintah daerah setempat sudah melakukan penertiban untuk itu," katanya.
Sebelumnya, pemasangan pagar tinggi di sejumlah mal memantik kekhawatiran publik. Tindakan itu dikait-kaitkan dengan isu demonstrasi pada Agustus 2026.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku tak nyaman dengan adanya pemasangan pagar-pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta.
Menko Polkam Djamari Chaniago mengatakan pemasangan pagar di mal menjadi inisiatif pengelola dan hanya berkaitan dengan keamanan internal.
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