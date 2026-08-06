Menko Polkam dan Gubernur Agustiar Sabran Perkuat Sinergi Cegah Karhutla di Kalteng

jpnn.com, PALANGKA RAYA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah (Kalteng), Jumat (31/7/2026).

Ada beberapa hal yang dibahas dan memperkuat strategi antar Pemerintah Pusat dan Daerah, salah satunya soal kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Maklum saja, karhutla menjadi perhatian khusus karena saat ini sedang terjadi musim kemarau.

Menko Polkam bersama Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengunjungi Kabupaten Kapuas. Diterima dengan baik oleh Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno, Wakil Bupati Kapuas Dodo, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I. Sangkai di Hall Rumah Jabatan Bupati Kapuas.

Hadir juga dalam pertemuan itu jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, TNI-Polri, serta sejumlah bupati dan wakil bupati se-Kalteng.

Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan Kalimantan khususnya Kalimantan Tengah, memiliki posisi strategis sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa sekarang dan masa depan Indonesia.

“Karena itu, penanganan Karhutla, pemberantasan pertambagan tanpa izin, illegal logging, penyelesaian konflik agraria, hingga penguatan koordinasi lintas sektor harus terus ditingkatkan. Ini penting Kalteng menjadi penopang ketahanan pangan, energi, dan pelestarian lingkungan,” tegasnya.

Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengusung konsep President of Solutions.

“Pemerintah pusat dan daerah bersinergi, berorientasi pada penyelesaian berbagai persoalan masyarakat secara cepat, tepat, dan terukur melalui program-program prioritas nasional,” katanya.