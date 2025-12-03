Menko Polkam Djamari Chaniago Tinjau Percepatan Pembangunan di Wamena

jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago berkunjung ke Provinsi Papua Pegunungan, Selasa (2/12/2025).

Selain membawa pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto, kunjungan itu juga untuk meninjau langsung percepatan pembangunan, sekaligus menyerap informasi yang akan dibawa ke tingkat pusat.

Menko Djamari beserta rombongan tiba di Bandara Wamena dan disambut secara adat oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dan jajaran Forkopimda.

"Kedatangan kami ke sini ingin menyampaikan salam rindu Bapak Presiden Prabowo Subianto pada masyarakat di Papua Pegunungan. Sekaligus saya mengumpulkan sejumlah informasi yang saya dapat di sini ke Jakarta agar menjadi perhatian," kata Menko Djamari Chaniago.

Menko Djamari juga mencermati sejumlah isu penting di Wamena yang menjadi perhatian pemerintah pusat, terutama soal konektivitas antarwilayah dan akses pendidikan.

Bicara transportasi, Menko Djamari menyadari bahwa masyarakat di Wamena, Jayawijaya, dan sekitarnya masih sangat mengandalkan jalur udara untuk pergerakan manusia maupun barang.

Terkait hal itu, Menko Polkam memaparkan progres pembangunan jalur darat Trans Papua. "Pemerintah sudah sangat mengusahakan hal tersebut. Jalur darat yang akan menghubungkan antara Jayapura dengan Wamena sepanjang kira-kira 700 kilometer, saat ini tinggal menyisakan sekitar 50 kilometer untuk rampung," tuturnya.

Dia pun menegaskan komitmen pemerintah untuk segera menyelesaikan infrastruktur jalan tersebut.