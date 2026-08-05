Menko Polkam: Kondisi Keamanan Indonesia Sangat Mantap, Masih Terkendali

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengumpulkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BIN Muhammad Herindra, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantornya, Jakarta, Rabu (5/8).

Djamari setelah pertemuan memastikan kondisi saat ini terkendali dan meminta publik tidak khawatir berlebihan.

”Situasi dalam negeri sangat-sangat mantap dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua," kata dia ditemui setelah pertemuan di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (5/8).

Dia menuturkan kondisi aman Indonesia bisa dilihat dari kondisi mal dan pasar yang tetap ramai didatangi pengunjung.

"Kadang saya juga berjalan bersama istri saya melihat ke pasar tradisional juga aman-aman saja, pergi ke mal juga aman-aman saja," kata Djamari.

Dia menyadari belakangan beredar konten hoaks yang memunculkan kekhawatiran dan mengganggu masyarakat seperti rencana demonstrasi besar Agustus 2026.

Namun, Djamari mengingatkan masyarakat untuk tidak terpengaruh informasi sesat yang tersebar di media sosial.

"Saya ingin pada kesempatan ini kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu, kami menanganinya semuanya," kata Djamari.