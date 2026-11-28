jpnn.com, JAKARTA - Menko Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Dudung Abdurachman meminta penyidikan tuntas kasus tewasnya pelajar kelas XII SMA berinisial SN di Kota Malang, Jawa Timur yang diduga akibat dianiaya.

"Saya tidak ingin peristiwa ini berhenti pada penetapan tersangka," kata Dudung dalam keterangan persnya, Sabtu (28/11).

Eks Kepala Staf TNI AD itu menyebut pengusutan harus mencakup motif, peran masing-masing pihak, serta kemungkinan pihak yang membiarkan peristiwa penganiayaan.

“Bila terdapat kelalaian di lingkungan sekolah atau di lokasi kejadian, hal itu perlu diperiksa juga, bukan untuk mencari pihak yang bisa disalahkan, tetapi agar tidak ada bagian dari peristiwa ini yang dibiarkan kabur,” kata Dudung.

Dia mengingatkan perundungan yang berujung pada kematian bukanlah peristiwa pertama di lingkungan pendidikan Indonesia.

Dudung menilai berulangnya kejadian serupa menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sistem pencegahan dan perlindungan anak.

Dengan begitu, lanjut dia, penanganan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga menyentuh akar permasalahan.

Menko Polkam menekankan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada keluarga korban.