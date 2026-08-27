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Menko Polkam Pastikan Pemerintah Tak Halangi Massa Untuk Demo di Jakarta

Menko Polkam Pastikan Pemerintah Tak Halangi Massa Untuk Demo di Jakarta
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Menko Polkam Djamari Chaniago saat ditemui usai menjalankan olahraga pagi di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026) . ANTARA/HO-Humas Kemenko Polkam

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Djamari Chaniago memastikan pemerintah tidak akan menghambat masyarakat dari luar DKI Jakarta untuk datang menggelar aksi demonstrasi hari ini.

"Tidak ada usaha penyekatan, enggak ada. Orang mau sampaikan aspirasi kok disekat, silakan datang," kata Djamari saat ditemui seusai menjalankan olahraga pagi di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis.

Menurut Djamari, aparat hanya bertugas memastikan demonstrasi hari ini berjalan dengan aman dan nyaman.

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Para demonstran, kata dia, dipastikan mendapatkan pelayanan secara humanis sehingga dapat dengan nyaman menggunakan haknya untuk mengutarakan aspirasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Adapun upaya lain yang dilakukan aparat yakni memastikan lalu lintas tetap berjalan dengan lancar.

Hal tersebut, menurut Djamari, harus dilakukan agar masyarakat lain yang sedang beraktivitas tidak terganggu dengan aksi demonstran hari ini.

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Terlepas dari ragam upaya yang telah dilakukan aparat, Djamari berharap para demonstran dapat menyampaikan aspirasinya dengan tertib, aman dan tidak mengganggu masyarakat lain. (antara/jpnn)


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Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

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