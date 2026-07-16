Menko Yusril Harap KPK Tak Ambil Alih Penanganan Kasus Febrie

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut KPK sesuai aturan memang bisa melaksanakan supervisi penanganan perkara dugaan korupsi dan TPPU eks Jampidsus Febrie Adriansyah bisa dilakukan.

Diketahui, kasus korupsi dan TPPU terkait Febrie saat ini ditangani oleh kejaksaan setelah sebelumnya diusut kepolisian.

"KPK itu sesuai dengan tugasnya yang diatur oleh undang-undang itu melakukan supervisi," kata dia ditemui awak media di Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (16/7).

Yusril pun berharap KPK tak perlu mengambil alih penanganan kasus Febrie di kejaksaan dengan kewenangan supervisi.

"Dengan demikian tidak perlu, kami harapkan tidak perlu sampai KPK mengambil alih kasus ini," kata dia.

Selain supervisi, Yusril menyadari KPK punya kewenangan mengambil alih kasus Febrie karena terduga pelaku berasal dari aparat penegak hukum.

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Namun, eks Mensesneg itu berharap proses yang dilaksanakan kejaksaan menangani kasus Febrie biar dilanjutkan.

"Kami berharap KPK tidak sampai mengambil alih dan biarkan proses ini berjalan secara baik," katanya.