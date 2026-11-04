Menko Yusril Mengisyaratkan Listyo Sigit Bakal Menderita

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebutkan tersangka penyadapan, yakni LSP, ASN, dan EH dijerat sejumlah pasal terkait dugaan penyadapan dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Hal itu disampaikan dalam “Penangkapan Sejumlah Perwira Tinggi Polri Terkait Isu Penyadapan Presiden Prabowo”, di Trinity Tower, Jakarta Selatan, pada Selasa (3/11).

Pasal-pasal yang disangkakan antara lain Pasal 258 dan Pasal 332 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 258 Ayat (1) berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, atau mencatat informasi atau pembicaraan orang lain melalui sarana elektronik atau alat penyadapan lainnya dipidana karena melakukan penyadapan ilegal.

Lalu, Pasal 258 Ayat (2) berbunyi “Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan hasil pembicaraan atau perekaman tersebut (termasuk menyebarkan rekaman suara atau screenshot percakapan pribadi tanpa izin) dapat dipidana”.

“Pelanggaran terhadap Pasal 258 itu melakukan penyadapan tanpa hak terhadap orang lain dan diancam dengan hukum yang cukup berat dengan ancaman hukum maksimal 10 tahun penjara,” ujar Yusril.

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Selain itu, penyidik juga menggunakan Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Bunyi Pasal 32 ayat 1, yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.