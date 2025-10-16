Menko Yusril: Mudah-mudahan Suasana di Aceh Sudah Kondusif

jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra berharap kondisi Aceh sudah kondusif.

Dia mengajak semua pihak dapat menjaga suasana agar tetap kedamaian setelah kericuhan terjadi saat peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh pada Sabtu (15/8/2026).

"Mudah-mudahan suasana di Aceh sudah kondusif dan semua pihak menjaga ketenangan, ketentraman dan kedamaian," ujar Menko Yusril seusai mengikuti Upacara HUT Ke-81 Republik Indonesia di Jakarta pada Senin (17/8/2026).

Dia menyebut pihaknya menghormati semua elemen masyarakat di Aceh yang sama-sama mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Dan tentu juga kita akan bekerja bersama-sama mengatasi berbagai kekurangan yang terdapat di dalam masyarakat. Yang menjadi tugas bersama untuk memperbaiki keadaan," tuturnya.

Seruan itu dikeluarkan setelah sebelumnya kericuhan terjadi dalam kegiatan zikir dan doa bersama memperingati 21 tahun Hari Damai Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman pada Sabtu (15/8).

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah massa mengibarkan Bendera Bulan Bintang yang identik dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Kericuhan kemudian terjadi ketika aparat keamanan melakukan penertiban terhadap aksi tersebut.