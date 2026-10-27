Menko Yusril Targetkan Naskah RUU HAM Diserahkan ke DPR RI Akhir Tahun 2026
jpnn.com, JAKARTA - Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menargetkan naskah Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (RUU HAM) selesai dan diserahkan ke DPR RI pada akhir tahun 2026.
"Target kami sebenarnya akhir tahun ini sudah selesai," kata Yusril saat ditemui di Jakarta, Selasa.
Dia menyebut dokumen RUU HAM tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan serta hasil koordinasi antara kementerian pemrakarsa (Kementerian HAM), proses harmonisasi di Kementerian Hukum, serta masukan dari lembaga independen seperti Komisi Nasional (Komnas) HAM.
Yusril pun menekankan pemerintah terus terbuka untuk melakukan berbagai perbaikan dalam merancang undang-undang.
Bagi Kemenko Kumham Imipas, sambung Yusril, masukan kritis dari elemen masyarakat sipil dipandang sebagai bagian esensial dari proses pembentukan hukum.
Dia mengatakan pemerintah menyadari pergeseran zaman menuntut kebaruan norma pelindungan HAM yang holistik.
"Perbedaan pandangan tentang rancangan undang-undang selama disampaikan dengan argumen dan diarahkan kepada kepentingan umum adalah tanda bahwa warga masih menganggap hukum ini miliknya," ujarnya.
Maka dari itu, digelar Diskusi Publik Penguatan Pemajuan dan Pelindungan Hak Asasi Manusia melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menargetkan naskah Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia selesai dan diserahkan ke DPR RI akhir 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Angka Pengganguran Turun, Marwan Cik Asan: Saatnya Perbanyak Lapangan Kerja Formal Berkualitas
- Sinergi Kementrans dan DPR RI, Kawasan Transmigrasi Anawua Kolaka Dapat Rp3 Miliar
- Konon, Usul Karhutla Jadi Bencana Nasional Menimbang Kesehatan dan Kemanusiaan
- Menjelang Seabad Sumpah Pemuda: Tantangan Presiden Prabowo Memberantas Oligarki dan Merajut Keadilan Sosial
- Begini Usulan Mahasiswa UI untuk RUU Perampasan Aset
- 32 Perusahaan Terseret Dugaan Karhutla, Pemerintah Didesak Bertindak Tegas