Menko Zulhas Dapat Tugas Baru dari Prabowo, Waketum PAN: Bentuk Kepercayaan Presiden
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno (kiri) saat bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulfikli Hasan alias Zulhas. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulfikli Hasan atau akrab disapa Zulhas mendapat tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto.

Menko Zulhas yang sekarang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ditunjuk sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air.

Penunjukan ini dilakukan Presiden Prabowo untuk mempercepat terwujudnya kedaulatan bangsa di tiga sektor strategis tersebut.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno meyakini penunjukan Zulkifli Hasan sebagai bukti kepercayaan Presiden Prabowo terhadap pencapaian sebagai Menko Pangan.

“Sebagai kader PAN, tentu menjadi kebanggaan ketika ketua umumnya semakin dipercaya dan bahkan diandalkan oleh presiden dalam ruang pengabdian dan jabatan strategis. Ini adalah bentuk kepercayaan Presiden Prabowo kepada kader terbaik PAN,” ujar Eddy yang juga menjabat Waketum PAN.

Eddy meyakini Zulhas mampu menjalankan fungsi koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat swasembada pangan.

Apalagi, kata Eddy, Zulhas juga sudah terbukti mampu memenuhi target percepatan berdirinya Koperasi Merah Putih Desa dan Kelurahan.

Sebagai Satgas Percepatan berdirinya Koperasi Merah Putih, Zulkifli Hasan berhasil memenuhi target dengan lebih dari 30 ribu koperasi berdiri di seluruh Indonesia.

