Menko Zulhas Sebut Green and Smart Port Jadi Kunci Logistik Lebih Efisien

jpnn.com, GRESIK - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyambut baik keikutsertaan delapan pelabuhan dalam Green and Smart Port Initiatives (GSPI) ASRI 2026.

Dia mengungkapkan langkah tersebut mencermikan adanya dukungan terhadap upaya mewujudkan swasembada ketahanan pangan.

Menurutnya pelabuhan adalah simpul strategis distribusi pangan.

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"Transformasi menuju Green and Smart Port akan membuat logistik semakin efisien, biaya lebih kompetitif, sekaligus menghadirkan pelabuhan yang lebih ramah lingkungan," ungkap Menko Zulhas-sapan Zulkifli Hasan- dalam siaran persnya, Kamis (16/7).

Green and Smart Port Initiatives (GSPI) ASRI 2026 adalah program asesmen yang mendorong transformasi pelabuhan menjadi lebih efisien, terdigitalisasi, aman, dan ramah lingkungan.

Program yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama IDSurvey Group (PT SUCOFINDO, PT Biro Klasifikasi Indonesia, dan PT Surveyor Indonesia) itu mengintegrasikan prinsip ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sebagai bagian dari standar pengelolaan pelabuhan berkelanjutan.

IDSurvey dipercaya Kemenko Pangan menyusun kerangka kerja sekaligus melaksanakan asesmen berdasarkan Green and Smart Port Guidelines 3.0/2023 yang mengacu pada regulasi nasional dan praktik terbaik internasional.

Chief Executive Officer IDSurvey, Arisudono Soerono mengatakan meningkatnya partisipasi pelabuhan menunjukkan semakin kuatnya kesadaran industri terhadap pentingnya keberlanjutan.