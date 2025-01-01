Menkomdigi Salurkan 118 Tangki Air Bersih untuk Korban Banjir Aceh Tamiang

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengungkapkan sebanyak 118 tangki air bersih berkapasitas 8.000 liter telah dikirim ke wilayah terdampak bencana di Aceh.

Diketahui, sumber air sejumlah wilayah terdampak bencana tercemar akibat banjir.

Menyusul hal ini, proses distribusi air bersih yang terkirim dilakukan secara bertahap selama sepekan untuk memastikan jangkauan yang merata.

“Hari ini kami berangkatkan bantuan air bersih dan kebutuhan harian warga dari Kemkomdigi dan mitra. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat bagi keluarga dan saudara-saudari kita yang ada di wilayah terdampak, khususnya di Aceh Tamiang,” ujar Meutya saat pelepasan bantuan di Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Minggu (28/12).

Selain air bersih, warga juga menerima bantuan berupa obat-obatan, pakaian, perlengkapan ibadah, serta kebutuhan dasar lainnya.

Tenda dengan fasilitas MCK, alat berat, dan sumur bor juga turut disiapkan untuk membersihkan lumpur dan memulihkan lingkungan permukiman.

Bantuan logistik tersebut hasil kolaborasi Kemkomdigi dengan Telkom, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), XLSmart, dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Langkah kolaboratif itu ditujukan untuk membantu warga Aceh Tamiang kembali menjalani aktivitas harian dan menata kehidupan pascabanjir.