Menkomdigi Soroti Tarif Internet Mahal di Daerah Minim Kompetitor

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta para penyedia layanan internet (ISP) menghadirkan akses internet harga terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan Meutya dalam audiensi dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (27/10/2025).

"Kami meminta ISP berupaya maksimal untuk menghadirkan layanan internet yang murah untuk masyarakat," ujar Meutya dikutip Selasa (29/10).

Meutya menyoroti masih adanya ISP yang mematok harga tinggi di beberapa wilayah Indonesia karena kurangnya kompetitor.

Faktor ini dinilai tidak adil bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

"Jangan sampai karena tidak ada pesaing di sana, lalu tarif dibuat semena-mena," tuturnya.

Meutya menegaskan pemerintah memahami pembangunan infrastruktur konektivitas membutuhkan investasi besar.

Namun, kendala tersebut dinilai bisa diatasi melalui langkah kolaboratif antara pemerintah dan pihak swasta.