Menkop Dorong Revitalisasi Benteng Van Der Wijck Jadi Pusat Budaya, Wisata, Pendidikan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantoro mendorong revitalisasi Benteng Van Der Wijck di Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Benteng bersejarah tersebut dinilai berpotensi dikembangkan bukan hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga menjadi pusat kegiatan budaya, pendidikan, dan penggerak ekonomi masyarakat.

Ferry mengaku terkesan setelah melihat langsung kondisi benteng peninggalan kolonial Belanda tersebut.

Menurutnya, struktur bangunan Benteng Van Der Wijck masih sangat kokoh dan memiliki nilai sejarah tinggi.

“Saya baru tahu betapa luar biasanya Benteng Van Der Wijck ini. Dari sisi struktur bangunan, benteng ini masih kokoh sekali. Tinggal kami sedikit merevitalisasi semua nilai dan fungsinya,” ujar Ferry saat membuka Kebumen Travel Mart (KTM) 2026 dan Gombong Culture Festival di Benteng Van Der Wijck, Gombong, Kebumen, Kamis (27/8).

Dia bahkan berencana mengajak Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk datang langsung melihat Benteng Van Der Wijck.

Menurut Ferry, revitalisasi dapat membuka peluang pemanfaatan benteng sebagai pusat kegiatan budaya, pariwisata, hingga pendidikan.

Pengembangan tersebut juga diyakini akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Kebumen.