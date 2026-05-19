Menkop Ferry Juliantono Siap Evaluasi Total Lokasi dan Kondisi KDKMP

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi (Kemenkop) bergerak cepat merespons berbagai masukan, laporan, hingga unggahan viral masyarakat di media sosial terkait lokasi dan kondisi Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di sejumlah daerah.

Pihak kementerian memastikan seluruh masukan tersebut akan langsung ditindaklanjuti secara serius.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan seluruh informasi yang disampaikan oleh publik, baik melalui kanal pengaduan resmi maupun lewat platform media sosial, kini menjadi perhatian utama Kemenkop.

Informasi-informasi lapangan tersebut akan dijadikan sebagai bahan evaluasi krusial untuk menyempurnakan pelaksanaan program KDKMP ke depan.

“Kami sangat mengapresiasi setiap postingan, laporan, dan masukan dari masyarakat. Ini adalah bentuk perhatian besar yang sangat kami hargai dan menjadi bahan penting untuk perbaikan KDKMP ke depan,” ujar Ferry, Selasa (19/5).

Ferry menyatakan bagi Kemenkop fenomena ini merupakan bentuk perhatian besar dari publik yang sangat berharga dan menjadi bahan evaluasi penting untuk melakukan perbaikan KDKMP secara masif.

Lebih lanjut, Menkop Ferry juga mengajak masyarakat luas untuk tidak ragu terus mencermati pelaksanaan program KDKMP di lapangan.

Pengawasan publik itu diharapkan mencakup berbagai aspek mulai dari ketepatan lokasi, kondisi fisik bangunan, hingga tata kelola pelaksanaannya di tingkat bawah.