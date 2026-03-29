Menkop Ferry Ungkap Alasan Impor Pikap dari India untuk Koperasi Merah Putih

jpnn.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) melalui PT Agrinas Pangan Nusantara akan mendatangkan kendaraan operasional berupa truk dan mobil pikap dari India untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Total sebanyak 105.000 kendaraan disiapkan, terdiri dari truk dan pikap yang nantinya digunakan untuk menunjang aktivitas distribusi dan logistik Koperasi Merah Putih di berbagai daerah.

Kendaraan operasional ini terdiri dari 35.000 pikap Mahindra, 35.000 pikap Tata Motor, dan 35.000 truk Tata, dengan 1.200 unit sudah berada di Indonesia.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan kendaraan asal India dipilih karena dinilai memiliki kualitas yang baik dengan harga yang relatif terjangkau.

"India bagus-bagus saja, harganya relatif murah. India setahu kami memproduksi industri kendaraan bermotornya juga bagus, ada motor seperti Harley, Royal Enfield, itu India," kata Ferry saat ditemui di Kota Bandung, Minggu (29/3/2026).

"India merupakan salah satu negara penghasil industri otomotif terbaik," lanjutnya.

Menurut Ferry, setiap KDMP nantinya akan dilengkapi kendaraan operasional, minimal satu unit truk, satu pikap, dan sepeda motor untuk menunjang kegiatan usaha di tingkat desa dan kelurahan.

Meski demikian, pemerintah tetap memprioritaskan penggunaan kendaraan dari industri otomotif dalam negeri.