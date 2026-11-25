jpnn.com, JAKARTA -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan dokumen riwayat kewarganegaraan dua calon wakil presiden (cawapres), Amran Sulaiman dan Sugiono, beserta istri masing-masing, sah dan benar. Dokumen itu diperiksa atas permintaan Tim Verifikasi MPR.

"Semua dokumen telah dilakukan penelitian dan hari ini sudah ditandatangani sesuai permintaan Tim Verifikasi MPR, terutama terkait status kewarganegaraan calon wakil presiden dan istrinya masing-masing," kata Supratman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/11).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) I Tim Verifikasi MPR untuk bakal calon wapres, Ahmad Basarah, menjelaskan bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berstatus warga negara Indonesia (WNI) sejak lahir. Selain itu, calon tidak pernah berpindah kewarganegaraan atas kehendak sendiri, setia kepada negara, serta mampu secara rohani dan jasmani.

Basarah mengatakan, berdasarkan pemeriksaan dan konfirmasi atas dokumen persyaratan calon wapres sisa masa jabatan 2024-2029, riwayat kewarganegaraan Amran dan Sugiono dinyatakan sah dan benar. Dokumen keduanya masing-masing diregistrasi dengan nomor AHU-0657.AH.10.01 Tahun 2026 dan AHU-0654.AH.10.01 Tahun 2026.

Dokumen kewarganegaraan istri masing-masing, yakni Martati dan Marlyn Maisarah, juga dinyatakan sah dan benar. Keduanya diregistrasi dengan nomor AHU-0658.AH.10.01 Tahun 2026 dan AHU-0655.AH.10.01 Tahun 2026.

"Surat konfirmasi hasil pemeriksaan sudah dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan data dan arsip resmi yang tersedia pada data status kewarganegaraan, serta ditandatangani oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada hari ini," katanya.

Basarah menyebut Pokja I bertanggung jawab melakukan verifikasi administrasi dan faktual terkait identitas bakal calon wapres, kewarganegaraan, domisili, masa jabatan, usia, dan pendidikan.

Seusai dari Kementerian Hukum, Pokja I melanjutkan verifikasi faktual ke Kementerian Dalam Negeri pada siang hari untuk mengonfirmasi status kependudukan kedua cawapres. Verifikasi juga dilakukan ke Kementerian Pertahanan untuk memeriksa ijazah sekolah menengah atas (SMA) salah satu calon yang diterbitkan sekolah di bawah Kemenhan.