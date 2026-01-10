menu
Menkum Supratman Siapkan Superapp Terobosan, Insyaallah Diresmikan Presiden Setelah Lebaran

Menkum Supratman Siapkan Superapp Terobosan, Insyaallah Diresmikan Presiden Setelah Lebaran
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memantau dasbor kinerja kementeriannya di Jakarta, Jumat (9/1/2026) malam. Foto: JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Hukum (Kemenkum) tengah menyiapkan aplikasi super atau superapp.

Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, superapp itu merupakan terobosan yang akan memudahkan masyarakat mengakses layanan publik kementeriannya.

"Superapp yang mengintegrasikan semua layanan publik Kemenkum. Ini kementerian pertama (yang memiliki aplikasi super, red)," ujar Menkum Supratman dalam ramah tamah dengan para pemimpin media di Jakarta, Jumat (9/1/2026) malam.

Menteri Supratman memerinci superapp Kemenkum akan mengintegrasikan berbagai layanan, seperti administrasi hukum umum (AHU), pengurusan hak atas karya intelektual (HAKI), hingga Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan superapp tersebut sebagai upaya mewujudkan transformasi digital di bidang humum yang tertuang dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi, semua proses layanan akan terpantau. Superapp ini juga menjadi KPI (key perfomance indicator/indikator utama kinerja) bagi pegawai Kemenkum," tuturnya.

Menteri Supratman mengeklaim Superapp Kemenkum dikembangkan oleh anak-anak bangsa.

"Developernya anak-anak negeri, teman-teman ITB (Institut Teknologi Bandung, red)," katanya.

Menkum Supratman menyiakan superapp terobosan. Rencananya superapp itu akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto setelah Lebaran.

