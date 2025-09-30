menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Menkum Supratman: Sudah Ada Kubu yang Kirim Surat Hasil Muktamar X PPP ke Dirjen AHU

Menkum Supratman: Sudah Ada Kubu yang Kirim Surat Hasil Muktamar X PPP ke Dirjen AHU

Menkum Supratman: Sudah Ada Kubu yang Kirim Surat Hasil Muktamar X PPP ke Dirjen AHU
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menkum Supratman Andi Agtas di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menkum Supratman Andi Agtas menyebut Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) pada Selasa (30/9), telah menerima sebuah surat permohonan persetujuan hasil Muktamar X PPP.

Namun, eks Ketua Badan Legislasi (Baleg) itu mengaku belum mengetahui kubu dari PPP yang mengajukan surat permohonan persetujuan hasil Muktamar X.

"Laporan dari Direktorat Jenderal AHU, mungkin sudah ada, ya, tetapi saya tidak tahu (kubu, red) yang mana," kata Supratman ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9).

Baca Juga:

Muktamar X PPP yang dilaksanakan di Ancol pada Sabtu (27/9) memunculkan dua kubu, yakni Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto. 

Awalnya, kubu Mardiono mengaku telah menyelesaikan Muktamar X dengan memilih aklamasi utusan khusus Presiden RI Prabowo Subianto itu sebagai Ketum PPP.

Berselang beberapa jam, kubu Agus mengeklaim menuntaskan Muktamar X dengan memilih aklamasi eks Mandag RI sebagai Ketum PPP.

Baca Juga:

Supratman mengatakan pemerintah akan meneliti setiap berkas yang diajukan partai dengan mengedepankan AD/ART parpol masing-masing. 

"Nanti akan kami lihat saja siapa yang memenuhi sesuai AD/ART," ujar dia.

Menkum Supratman Andi Agtas menyebut pada Selasa (30/9) ini telah menerima sebuah surat berisi hasil Muktamar X PPP. Siapa yang mengajukan?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI