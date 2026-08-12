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Menkum Supratman Ungkap RUU Hak Cipta Buka Jalan Royalti Karya Jurnalistik

Menkum Supratman Ungkap RUU Hak Cipta Buka Jalan Royalti Karya Jurnalistik
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Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas saat kunjungan kerja di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Jawa Timur, Selasa (11/8). Foto: Arry Saputra/JPNN

jpnn.com, SURABAYA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ialah pemberian royalti atas karya jurnalistik. Dia berharap revisi UU itu nantinya memberikan kepastian hukum terkait hak ekonomi bagi jurnalis.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan bahwa ketentuan mengenai royalti tidak hanya berkaitan dengan jurnalis secara individu, tetapi juga perusahaan pers.

"Berharaplah teman-teman jurnalis karena Anda mendapatkan hak royalti, yang pasti baik terhadap perusahaan maupun juga kepastian menyangkut soal teman-teman jurnalis," kata Supratman saat ditemui di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Surabaya, Selasa (11/8).

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Saat ini, ujar Supratman, pemerintah telah menyelesaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menurut dia, pemerintah kini tinggal menyelesaikan proses administratif sebelum draf revisi UU Hak Cipta itu resmi dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat. "Kami sudah selesai DIM," tegas mantan ketua Badan Legislasi DPR RI itu.

Supratman mengatakan akan segera menandatangani surat kepada presiden RI sebagai bagian proses pengajuan revisi UU Hak Cipta. Surat tersebut nantinya menjadi dasar bagi presiden untuk menerbitkan surpres sebagai pintu masuk pembahasan RUU bersama DPR RI. 

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"Sedikit lagi, kalau tidak salah saya sudah tandatangani surat ke presiden. Mudah-mudahan dalam waktu dekat presiden bisa menerbitkan surpres untuk membahas ke DPR," ungkap Supratman Andi Agtas. (mcr12/jpnn)

Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul:

RUU Hak Cipta segera dibahas pemerintah bersama DPR, Menkum Supratman sebut ada aturan soal royalti untuk jurnalis dan perusahaan pers.

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