menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Menkum Teken SK Kepengurusan PSI, Sosok Bapak J Masih Misterius

Menkum Teken SK Kepengurusan PSI, Sosok Bapak J Masih Misterius

Menkum Teken SK Kepengurusan PSI, Sosok Bapak J Masih Misterius
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. ANTARA FOTO/Fauzan/YU/aa.

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas telah menandatangani surat keputusan (SK) struktur kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI periode 2025-2030 pada Kamis (9/10) malam.

Sehari setelah itu, atau Jumat (10/10), Menkum Supratman menyerahkan SK kepengurusan kepada Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta.

Meski SK PSI sudah terbit, sosok Bapak J yang disebut-sebut sebagai ketua Dewan Pembina partai itu masih belum terungkap.

Baca Juga:

Supratman mengaku tidak melihat detail nama-nama yang menjabat di strukur DPP PSI saat meneken SK, sehingga tidak tahu nama ketua dewan pembina partai itu. 

“Saya mohon maaf, saya cepat-cepat, buru-buru menandatanganinya," kata Supratman.

Mantan ketua Badan Legislasi DPR RI itu mengatakan bahwa nama yang terlihat dalam struktur kepengurusan PSI 2025-2030 ialah Kaesang Pangarep selaku ketua umum, dan Raja Juli Antoni sebagai sekretaris jenderal (sekjen).

Baca Juga:

“Jadi, enggak hafal satu-satu. Yang saya hafal Pak Kaesang (ketum) dan Pak Sekjen (Raja Juli Antoni), dan yang lain ya nanti silakan tanyakan ke Pak Sekjen,” kata Supratman.

Namun demikian, Raja Juli Antoni juga tak mengungkap sosok ketua Dewan Pembina PSI yang selama ini disebut sebagai Bapak J.

Sosok Bapak J yang menjabat Ketua Dewan Pembina PSI masih misteri meski SK kepengurusan partai itu telah diteken Menkum.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI