Menlu Araghchi: Iran tak Akan Menyerah pada Ancaman Apa Pun

jpnn.com - ISTANBUL - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan negaranya tidak akan menyerah pada tekanan atau ancaman. Dia menegaskan tidak ada solusi militer untuk masalah yang melibatkan Iran.

Menurut laporan Kantor Berita Fars, dalam pertemuan menlu BRICS 2026 di India, Araghchi menyebutkan Iran telah dua kali menjadi sasaran agresi brutal dan ilegal oleh Amerika Serikat-Israel dalam waktu kurang dari setahun.

"Sekarang harus jelas bagi semua orang bahwa Iran tidak terkalahkan dan setiap kali berada di bawah tekanan, Iran muncul lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya," kata Araghchi.

BRICS menggelar pertemuan dengan mengusung tema "Membangun Ketahanan, Inovasi, Kerja Sama, dan Keberlanjutan" di tengah konflik antara AS dan Israel dengan Iran sejak 28 Februari lalu dan kini sedang gencatan senjata.

BRICS diikuti oleh Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Uni Emirat Arab (UEA), Iran, dan Indonesia.

Araghchi juga menegaskan sikap Iran untuk berjuang dengan kekuatan penuh dalam membela kebebasan, kedaulatan, dan integritas wilayahnya sembari tetap berkomitmen penuh pada diplomasi.

"Seperti yang telah berulang kali saya tekankan, tidak ada solusi militer untuk masalah apa pun yang berkaitan dengan Iran. Kami, rakyat Iran, tidak akan menyerah pada tekanan atau ancaman apa pun, tetapi kami akan merespons dengan hormat," ungkapnya.

Dia menambahkan angkatan bersenjata Iran siap memberikan respons kuat dan menghancurkan kepada agresor asing. Araghchi menekankan bahwa rakyat Iran adalah pencinta damai dan tidak menginginkan perang.