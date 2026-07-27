menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Menlu Araghchi: Serangan Ukraina Terhadap Kapal Dagang Iran tak Bisa Dibiarkan

Menlu Araghchi: Serangan Ukraina Terhadap Kapal Dagang Iran tak Bisa Dibiarkan

Menlu Araghchi: Serangan Ukraina Terhadap Kapal Dagang Iran tak Bisa Dibiarkan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Luar Iran Seyed Abbas Araghchi. ANTARA/Xinhua/Shadati/aa.

jpnn.com - ISTANBUL - Iran bereaksi keras atas Ukraina yang menyerang salah satu kapal dagangnya di Laut Kaspia. Serangan itu mengakibatkan seorang pelaut tewas. "(Presiden Ukraina Volodymyr) Zelenskyy telah menyerang kapal dagang Iran, menewaskan seorang pelaut," kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Minggu (26/7) di akun X.

Menlu Araghchi mengatakan bahwa serangan Ukraina terhadap kapal dagang Iran dan menewaskan seorang pelaut "tidak dapat dibiarkan begitu saja." Araghchi menyebut bahwa serangan itu sebagai pelanggaran secara terang-terangan terhadap Piagam PBB.

Dia pun menyatakan bahwa serangan itu dilakukan "atas perintah Israel untuk menyeret Eropa ke dalam perangnya."

Baca Juga:

Araghchi mengaku menyampaikan posisi Iran selama panggilan telepon terpisah dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.

Pada Sabtu (25/7), Iran memanggil kuasa usaha Ukraina terkait klaimnya tentang serangan militer  terhadap kapal dagang Iran di Laut Kaspia yang menewaskan satu pelaut dan melukai pelaut lainnya.

Pada hari yang sama, Zelenskyy mengatakan di X bahwa Ukraina telah mencapai "hasil yang sangat kuat" dengan serangan jarak jauh di Laut Kaspia, termasuk terhadap "kapal-kapal yang digunakan dalam pengiriman kargo militer yang melibatkan Iran, serta sebuah kapal perang." (antara/jpnn)

Baca Juga:

Iran bereaksi atas serangan Ukraina terhadap kapal dagang yang mengakibatkan seorang pelaut tewas.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI