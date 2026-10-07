Menlu Arrmanatha Ungkap Pembebasan 4 WNI dari Perompak Somalia

jpnn.com - TANGERANG - Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Nasir mengungkapkan cara pembebasan empat WNI Anak Buah Buah Kapal (ABK) MT Honour 25 yang disandera kelompok perompak di wilayah perairan Somalia.

Penyanderaan berlangsung selama lima bulan.

Arrmanatha mengatakan bahwa melalui diplomasi tertutup operasi pembebasan WNI ini berhasil direalisasikan atas dukungan pemerintah negara bagian Somalia, Puntland, pada 29 September 2026.

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Pada akhirnya empat WNI bisa dipulangkan ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa (6/10).

"Memang sejak awal kami tidak terbuka memberitahukan kepada media bagaimana proses ini, karena memang itu adalah suatu perundingan, negosiasi, diplomasi yang kami tidak ingin digunakan oleh pihak pembajak untuk menekan kami," kata Arrmanatha di Tangerang, Rabu.

Menlu membeberkan bahwa pembebasan ini membutuhkan waktu dan kerahasiaan dalam negosiasi atau perundingan bersama pihak terkait. Langkah ini sengaja dilakukan pemerintah demi keamanan para sandera.

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"Kebijakan itu diambil untuk memastikan agar seluruh dinamika di meja perundingan tidak dimanfaatkan oleh pihak penyandera yang dapat merugikan keselamatan WNI di lapangan," ujarnya.

Selain itu, selama proses pembebasan tersebut diperlukan waktu yang cukup panjang karena melibatkan koordinasi intensif lintas negara, tidak hanya dengan pemerintah Somalia dan pemilik kapal, tetapi juga perwakilan negara-negara asal kru lainnya yang sebagaimana menjadi bagian dari korban penyanderaan perompak.

Total kru kapal yang menjadi korban penyanderaan mencapai 17 orang. Empat WNI, yakni Ashari Samadikun kapten kapal asal Kabupaten Gowa, Sulsel.