Menlu Iran Araghchi Hubungi 12 Menteri Luar Negeri dalam 48 Jam Terakhir

jpnn.com, IRAN - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menghubungi 12 menteri luar negeri dalam 48 jam terakhir untuk membahas perkembangan dan situasi keamanan di kawasan. Araghchi menyampaikan hal itu lewat unggahan di Instagram, Sabtu (7/11).

Dalam unggahan itu, Araghchi mengatakan dirinya menyampaikan posisi mendasar Teheran dan membahas pentingnya menghormati kedaulatan negara serta mengakhiri agresi dan ancaman. Ia juga menyerukan agar negara-negara menghindari campur tangan asing yang merugikan dan mencegah meluasnya ketidakamanan di kawasan.

Araghchi turut mengusulkan pembentukan pengaturan keamanan regional tanpa keterlibatan kekuatan dari luar kawasan.

Baca Juga: Iran Klaim 2 Kapal Tanker Terbakar Setelah Tabrak Ranjau di Selat Hormuz

Kontak itu dilakukan secara terpisah dengan para menteri luar negeri Turki, Pakistan, Qatar, Oman, Mesir, Yordania, Siprus Selatan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Tunisia, dan Irak.

Komunikasi tersebut berlangsung di tengah upaya diplomatik regional untuk meredakan ketegangan antara Washington dan Teheran serta mencegah kembali pecahnya konfrontasi militer. Washington menuntut konsesi Iran terkait program nuklir sebagai syarat dimulainya kembali perundingan. Teheran, sebaliknya, meminta pencabutan sanksi Amerika Serikat, pembebasan dana Iran yang dibekukan, serta izin mengekspor minyak.

Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026, sebelum gencatan senjata tercapai pada April. Konfrontasi militer antara Washington dan Teheran kembali berlangsung pada Juli di tengah mandeknya upaya diplomatik untuk mencapai penyelesaian yang lebih luas. (antara/jpnn)