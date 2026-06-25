Menlu Rubio Pastikan Militer AS Pantau Langsung Gencatan Senjata di Lebanon

jpnn.com - WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada Kamis (25/6), mengatakan bahwa militer AS memantau secara langsung pelaksanaan gencatan senjata di Lebanon. Dia menegaskan bahwa militer AS berkoordinasi bersama angkatan bersenjata Lebanon dan Israel.

“CENTCOM (Komando Pusat AS) kini tidak hanya bekerja bersama komando militer Israel, tetapi juga komando militer Lebanon," kata Rubio kepada para wartawan.

Setiap kali terjadi insiden, dia mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya menerima begitu saja laporan dari pihak lain. “Kami dapat melihat langsung insiden tersebut dan menilai serta mengukur apa yang sebenarnya terjadi,” ungkapnya.

Rubio saat ini sedang melakukan kunjungan ke sejumlah negara di Timur Tengah untuk membahas berbagai isu regional.

Israel dan kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah, dilaporkan telah mencapai kesepakatan gencatan senjata yang dijadwalkan mulai berlaku pada 19 Juni 2026.

Namun, pada hari yang sama, seorang sumber lapangan militer Lebanon mengatakan kepada RIA Novosti bahwa Israel masih melanjutkan serangan udara di wilayah selatan Lebanon. Kedua negara saat ini sedang menjalani putaran baru perundingan yang dimediasi Amerika Serikat di Washington pada 23–25 Juni 2026. (antara/jpnn)